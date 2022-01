Ospedale, lavori sul tetto. Chiuso l’ingresso principale

In seguito ad alcune tegole cadute dal tetto dopo i recenti eventi di maltempo registrati in città, la mattina di venerdì 7 gennaio sono partiti i lavori alla struttura del blocco centrale dell’ospedale di viale Alfieri.

Sul posto è intervenuto un mezzo con un braccio meccanico e un cestello per consentire agli operai di lavorare in sicurezza al ripristino della copertura. Per questo motivo il piazzale antistante l’ingresso principale è stato transennato e la porta principale per entrare all’interno dell’ospedale è stata momentaneamente traslata a lato, di qualche metro verso via Gramsci, fino al termine dei lavori.