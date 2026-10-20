Ospedale, ripartono i lavori interni al padiglione 24

La conclusione dell’intervento è prevista entro la prima metà del 2027, quando il padiglione ospiterà la futura Casa della Comunità

L’Usl Toscana nord ovest ha comunicato oggi alla ditta incaricata la possibilità di riavviare tutte le attività cantieristiche legate ai lavori da eseguire internamente al padiglione 24 dell’ospedale di Livorno e che rappresentano la parte principale degli interventi ancora da completare. Resta invece vietato, si legge nel comunicato stampa, l’utilizzo del ponteggio, necessario esclusivamente per le lavorazioni esterne, fino alla risoluzione delle problematiche riscontrate. La sospensione, disposta dal Responsabile unico del progetto (RUP) a tutela della sicurezza dei lavoratori, era stata adottata in seguito ad alcune criticità emerse durante i periodici controlli in cantiere. Il sopralluogo effettuato con il tutor di cantiere e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ha permesso di verificare le condizioni dell’area e definire i presupposti per la ripresa delle lavorazioni interne. Per quanto riguarda il ponteggio, il divieto di utilizzo rimane in vigore in attesa della documentazione necessaria a certificarne la conformità e del completamento degli adeguamenti richiesti. Le attività esterne potranno riprendere soltanto dopo la verifica della regolarità della struttura e il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza previsti. L’Azienda USL Toscana nord ovest continuerà a monitorare l’andamento del cantiere, mantenendo come priorità la tutela dei lavoratori e la prosecuzione dell’intervento in condizioni di piena sicurezza. La conclusione dei lavori resta così programmata entro la prima metà del 2027 quando il padiglione 24 diventerà sede della futura Casa della Comunità di Livorno e un punto di riferimento per i servizi territoriali cittadini.

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