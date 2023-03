Ostetricia e Ginecologia, il “dolore pelvico” al centro del primo incontro post Covid

L'incontro si svolgerà venerdì 3 marzo a partire dalle 9 al Palazzo Pancaldi ed è organizzato dal reparto diretto dal primario Abate

Si svolgerà venerdì 3 marzo, a partire dalle 9 al Palazzo Pancaldi di Livorno il primo congresso post covid organizzato dal reparto di Ostetricia e Ginecologia di Livorno diretto dal dottor Sergio Abate. “L’incontro affronterà il tema del dolore in Ostetricia e Ginecologia – spiega il primario Abate – parlando delle strategie che possano portare a diagnosi precoci e terapie più efficaci. Si alterneranno professionisti di respiro internazionale per confrontarsi sulla gestione e il trattamento del dolore pelvico. Un dibattito multidisciplinare per trattare un argomento che vede molteplici cause e altrettante terapie valide. Particolare risonanza sarà data alla parte emozionale del dolore da parto e i risvolti, ancora poco esplorati, come quelli sul padre. Sarà una giornata di intenso dibattito e crescita aperta a medici, ostetriche, psicologi, biologi e fisioterapisti. Sia tratta di un altro passo avanti, un gradino più in alto per riportare l’Ostetricia e ginecologia livornese ad essere un punto di riferimento scientifico in questa disciplina”.

All’evento oltre al primario Abate parteciperanno i direttori della Neurochirurgia Orazio Santonocito, della Chirurgia Cristian Galatioto, dell’Urologia Maurizio De Maria e dell’Assistenza Ostetrica aziendale Cinzia Luzi.

