Ostetricia in tv per la Giornata della salute della donna

Scorrete le immagini verso destra per consultare le locandine delle tre iniziative

Appuntamento giovedì 18 aprile dalle 17 su GranducatoTV con il ginecologo Marino e venerdì 19 aprile dalle 15 su UrbanLivorno con la ginecologa Guiggi. I due professionisti risponderanno in diretta alle domande. E il 22, 23 e 24 aprile “L'ostetrica risponde” chiamando lo 0586-223712 dalle 14.30 alle 17.30

Prendono il via giovedì 18 aprile, le iniziative organizzate sul territorio livornese in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. In tutti gli ospedali aderenti del network dei “Bollini Rosa” saranno organizzate una serie di iniziative per celebrare la nona edizione dell’(H) Open Week (18-24 aprile) a cura della Fondazione Onda ETS con servizi gratuiti, eventi e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Durante tutta la settimana la cupola di Santa Giulia dell’ospedale di Livorno sarà illuminata di rosa. In particolare, giovedì 18 aprile, in diretta a partire dalle ore 17 negli studi dell’emittente GranducatoTV, è in programma un’intervista al dottor Gianluca Marino dal titolo “Disturbi urogenitali, solo un problema della terza età?”. Durante la trasmissione sarà possibile intervenire in diretta telefonica ai numeri 0586-810.915 e 0586-804.915 per rivolgere domande o avere chiarimenti direttamente dallo specialista. Il giorno successivo, venerdì 19 aprile, a partire dalle 15 si svolgerà l’intervista in diretta sul canale Facebook della web tv UrbanLivorno con la ginecologa Ilaria Guiggi sul tema “Luci, camera, azione: affrontare l’endometriosi conoscendola”. Anche in questo caso sarà possibile rivolgere domande alla professionista scrivendo stramite il canale social. Per la settimana prossima, il 22, 23 e 24 aprile, è previsto un servizio di consulenza telefonica gratuita “L’ostetrica risponde”, chiamando al numero 0586-223712 dalle 14.30 alle 17.30. Sono intanto già consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazione di date, orari e modalità di prenotazione. E’ quindi possibile selezionare la zona di interesse per visualizzare le attività erogate.

