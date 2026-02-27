Papillomavirus, porte aperte al Consultorio Giovani

Mercoledì 4 marzo consulenze ginecologiche e ostetriche rivolte alle ragazze dai 13 ai 26 anni e, dalle 14.30 alle 16.30, consulenze urologiche dedicate ai ragazzi della stessa fascia di età

Anche il Consultorio Giovani di Livorno partecipa all’HPV Day, la giornata internazionale di sensibilizzazione dedicata al Papillomavirus umano (HPV) e alla prevenzione dei tumori HPV correlati, in programma per mercoledì 4 marzo. L’iniziativa, promossa a livello globale dall’International Papillomavirus Society con il supporto di numerose istituzioni sanitarie, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta un’importante occasione per informare la popolazione più giovane sui corretti strumenti di prevenzione e per contrastare falsi miti e disinformazione. L’HPV è un virus molto diffuso, trasmesso principalmente per via sessuale, ed è responsabile di una quota significativa di tumori della cervice uterina, oltre che di neoplasie dell’ano, del pene, della vulva, della vagina e dell’orofaringe. La prevenzione si fonda su due strumenti fondamentali: la vaccinazione e lo screening cervicale attraverso Pap test e HPV test. Per questa giornata il Consultorio Giovani, al Padiglione 7 dell’ospedale di Livorno, aprirà i propri spazi a ragazze e ragazzi con un pomeriggio dedicato alla prevenzione, dalle ore 14.30 alle 18.30. Sarà possibile effettuare la vaccinazione anti-HPV gratuita per le ragazze fino al compimento dei 26 anni e per i ragazzi fino al compimento dei 18 anni (non compiuti) che non abbiano ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale. Per i minorenni è necessario essere accompagnati dai genitori. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 0586-223.909, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, fino a esaurimento dei posti disponibili. Nel corso del pomeriggio saranno inoltre garantite consulenze ginecologiche e ostetriche rivolte alle ragazze dai 13 ai 26 anni e, dalle 14.30 alle 16.30, consulenze urologiche dedicate ai ragazzi della stessa fascia di età, con l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto, informazione e orientamento sui temi della salute sessuale e della prevenzione.

Con questa iniziativa l’Azienda USL Toscana nord ovest conferma il proprio impegno nella promozione della cultura della prevenzione tra le nuove generazioni, favorendo l’accesso a servizi gratuiti, qualificati e pensati su misura per i giovani, in un contesto accogliente e multidisciplinare.

Condividi:

Riproduzione riservata ©