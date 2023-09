Partiti i lavori di riqualificazione del centro socio sanitario San Gaetano

La consegna dell'immobile completamente ristrutturato è fissata per l’agosto 2024. Porrà: "Erano lavori molto attesi che restituiranno alla città e agli utenti una struttura più moderna, funzionale e che meglio risponderà alle richieste di pazienti e familiari"

Sono partiti i lavori di riqualificazione del centro diurno socio sanitario per persone con disabilità “San Gaetano”. “Giovedì 31 agosto – spiega Cinzia Porrà, direttore della Zona Distretto Livornese – è avvenuta la consegna delle aree di cantiere per l’avvio dei lavori di ristrutturazione e rifacimento della sede del centro diurno di proprietà dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ma in concessione alla cooperativa sociale Di Vittorio dal luglio 2021. Erano lavori molto attesi che restituiranno alla città e agli utenti una struttura più moderna, funzionale e che meglio risponderà alle richieste di pazienti e familiari. Mi preme comunque sottolineare che le attività del centro non si interromperanno mai grazie al trasferimento temporaneo già avvenuto nella struttura della Misericordia di Via Verdi, garantendo così la continuità degli interventi”. I lavori hanno una durata prevista di 12 mesi e la consegna dell’immobile completamente ristrutturato è fissata per l’agosto 2024.

