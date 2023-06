Parto gemellare spontaneo a Ostetricia, benvenute Martina e Vittoria

La culla di Martina e la culla di Vittoria nella foto inviataci dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Prima è nata Martina, 2.700 grammi, e a distanza di quasi un'ora è nata Vittoria, 2500 grammi. Il babbo: "Ero una valle di lacrime. Mi sono goduto la nascita di Vittoria con Martina pelle a pelle. Federica è stata bravissima non ha mai mollato. Grazie di cuore a tutto il reparto"

Sono nate con un parto spontaneo ed è già di per sé un evento che non capita spessissimo in un gemellare. Per poco non sono nate persino in due giorni diversi. Parliamo di Martina e Vittoria, le figlie gemelle di Federica e Paolo, che ringraziamo per la disponibilità, nate il 5 giugno a Ostetricia. Prima è nata Martina, 2.700 grammi, alle 22.32, e alle 23.37 poco prima di mezzanotte quindi è nata Vittoria, 2500 grammi. “Quando è nata Martina ero una valle di lacrime – spiega babbo Paolo – mi sono goduto la nascita di Vittoria con lei pelle a pelle. E’ stato incredibile. Federica è stata bravissima non ha mai mollato”. Le due neonate sono state protagoniste, come detto, di un parto naturale e ciò è stato possibile grazie alla posizione nella quale si trovavano in pancia al momento del travaglio. “Ringraziamo di cuore tutto il reparto dal primario dott. Abate al personale ostetrico e il reparto in generale. Non vogliamo dimenticare nessuno. Siamo stati seguiti e supportati in tutto dall’inizio alla fine”. Il primario Sergio Abate: “La naturalità di un parto, il riuscire a mettere al centro del parto le competenze femminili, sono sempre aspetti da valorizzare e da mettere in risalto per di più nel caso di un parto gemellare spontaneo. Complimenti alla equipe e a tutte le ostetriche”.

