Parto record a Ostetricia, è nato Leonardo di 5.020 grammi

Nella foto mamma Valentina e babbo Vincenzo, che ringraziamo per la disponibilità, insieme a Leonardo

“Sono stati tutti eccezionali. Ci siamo trovati davvero molto bene”. I neo genitori Vincenzo e Valentina, che ringraziamo per la disponibilità, ringraziano tutto il personale di Ostetricia dove il 31 maggio è nato il loro primo figlio. Per il reparto si tratta di un parto record a livello di peso; Leonardo è nato infatti di 5.020 grammi. L’ultimo neonato a Livorno di questa stazza risale al 2017 e pesava 5.000 grammi. “La mamma è stata fantastica – prosegue Vincenzo – per quanto mi è stato possibile ho cercato di essere una spalla, un aiuto concreto, standole vicino. Il merito è tutto suo chiaramente: Valentina è stata straordinaria”. Congratulazioni per il lieto evento da parte del primario Sergio Abate: “La mamma e il babbo sono stati esemplari e collaborativi per tutto il travaglio ascoltando i consigli dell’equipe e alla fine il taglio cesareo è stata la giusta conclusione dopo aver provato in tutti i modi a partorire. Onore a chi si affida e si fida del personale sanitario. Complimenti da parte mia alle ostetriche ed ai medici sempre presenti e disponibili ad aiutare le nostre donne a diventare mamme”. Congratulazioni a Valentina e Vincenzo anche da parte di QuiLivorno.it.

