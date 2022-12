Pediatri, dal 1 gennaio arrivano De Cesaris e Vannozzi

Francesca De Cesaris aprirà il proprio ambulatorio in piazza Damiano Chiesa 31. Terminerà l’incarico provvisorio il pediatra Diego Discalzi il 31 gennaio 2022. Le modalità per scegliere il nuovo medico

Novità tra i pediatri convenzionati nell’ambito territoriale di Livorno previste per il prossimo 31 dicembre. In particolare:

– terminerà l’incarico provvisorio del pediatra Diego Discalzi e dal giorno successivo sarà possibile iscriversi tra gli assistiti della nuova titolare della convenzione, Francesca De Cesaris, che aprirà il proprio ambulatorio in piazza Damiano Chiesa n. 31;

– terminerà per pensionamento l’incarico della pediatra Francesca Pierucci. Tutti gli assistiti saranno automaticamente presi in carico dalla pediatra Ilaria Vannozzi alla quale è stato conferito un incarico provvisorio e che manterrà l’ambulatorio in Via Caprilli 18.

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile scegliere medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store)

– richiesta con form on-line all’indirizzo https://form.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_chronoforms6&chronoform=cambio-medico

– Totem PuntoSI

– sul sito Open Toscana

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali. Per effettuare la scelta è sufficiente che uno dei genitori si presenti al distretto con un documento d’identità, autocertificando i dati del figlio o, in caso di percorso telematico, allegando un documento d’identità. Per gli orari di apertura dei centri socio sanitari livornesi è possibile consultare il sito www.uslnordovest.toscana.it alla voce “Sedi territoriali – Distretti”. Si ricorda che l’iscrizione al Pediatra di libera scelta è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni. Al momento del compimento dei 6 anni, è possibile passare al medico di medicina generale. Il pediatra è raggiungibile telefonicamente dalle 8 alle 10, dal lunedì al venerdì e durante l’orario di ambulatorio. Il sabato e i prefestivi, il pediatra di norma non fa ambulatorio, la reperibilità, in base alle vigenti disposizioni in materia è garantita dal servizio di Continuità assistenziale.

