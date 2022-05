Pediatria, Danieli nominato nuovo direttore del reparto di Livorno

La nomina è contenuta nella delibera 529 del 2022, con la quale il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest ha conferito un incarico quinquennale rinnovabile all’interno del Dipartimento materno infantile

Mediagallery La direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest coglie l’occasione per ringraziare il dottor Danieli per la qualità del lavoro svolto fino ad oggi nel ruolo di facente funzione alla guida del reparto e augura di continuare a dimostrare la stessa professionalità, capacità e disponibilità nel nuovo incarico

Il dottor Roberto Danieli è stata nominato ufficialmente nuovo direttore della struttura complessa di Neonatologia e Pediatria di Livorno. La nomina è contenuta nella delibera 529 del 2022, con la quale il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest ha conferito un incarico quinquennale rinnovabile all’interno del Dipartimento materno infantile.

Roberto Danieli, 65 anni, nato a Milano, ma livornese d’adozione, dopo essersi laureato in Medicina nel 1985 si è poi specializzato a Pisa in Clinica Pediatrica, Puericultura e Pediatria Preventiva e Sociale e a Siena in Neonatologia e Patologia Neonatale. Fin dal 1985 ha lavorato all’ospedale di Livorno dove entrò come assistente medico nel reparto di Pediatria guidato dal professor Luciano Vizzoni. Ha poi svolto attività di formazione professionale in neonatologia in vari ospedali, tra i quali, il Gaslini di Genova e il Meyer di Firenze conseguendo il master in neonatologia (Parma), Adolescentologia (Gaslini), Neurologia (Siena) e Pronto Soccorso pediatrico (Gaslini). Nel 1998 è stato nominato responsabile della Sezione di Neonatologia di Livorno, incarico poi esteso a livello aziendale. Dal 2018 ha svolto il ruolo di vicario del primario. Ha frequentato il corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa organizzato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Al suo attivo anche una intensa attività di ricerca scientifica che ha portato alla pubblicazione di quasi 80 lavori.

La direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest coglie l’occasione per ringraziare il dottor Danieli per la qualità del lavoro svolto fino ad oggi nel ruolo di facente funzione alla guida del reparto e augura di continuare a dimostrare la stessa professionalità, capacità e disponibilità nel nuovo incarico.