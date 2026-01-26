Pediatria, donate scatole di costruzioni grazie a Toscana Bricks e al “Grinch Gentile”

Un gesto di solidarietà e gentilezza ha portato colore e sorrisi al reparto di pediatria dell’ospedale di Livorno, dove nei giorni scorsi l’associazione Toscana Bricks ha consegnato scatole di costruzioni destinate ai piccoli pazienti ricoverati. Ad accompagnare la donazione anche il “Grinch Gentile”, interpretato dall’ambasciatrice della gentilezza Germana delle Canne, che ha contribuito a rendere l’incontro un momento di festa e di condivisione.

Alla consegna erano presenti il direttore della Pediatria, Roberto Danieli, insieme a una rappresentanza del personale medico e infermieristico del reparto, che ha accolto con grande partecipazione l’iniziativa.

“Ringraziamo di cuore Toscana Bricks e tutti i volontari coinvolti – ha dichiarato il primario Roberto Danieli – per questa donazione che va ben oltre il valore materiale. Offrire ai bambini la possibilità di giocare, costruire e distrarsi durante il ricovero significa prendersi cura anche del loro benessere emotivo, rendendo l’ospedale un luogo un po’ più accogliente e a misura di bambino. IN questo modo si favoriscono momenti di leggerezza e creatività grazie anche ai momenti di gioco condiviso con le famiglie. L’iniziativa conferma come la collaborazione tra associazioni, volontari e strutture sanitarie possa contribuire in modo concreto a umanizzare le cure e a migliorare l’esperienza dei più piccoli durante la degenza”.

Toscana Bricks è un gruppo di appassionati di mattoncini da costruzione nato nel 2012 con l’obiettivo di condividere e diffondere la passione per questo sistema di gioco attraverso eventi espositivi e attività rivolte a tutte le età sul territorio toscano, partecipando anche a manifestazioni nazionali e internazionali. Grazie alla collaborazione con l’associazione inglese Fairy Bricks e alle risorse raccolte durante eventi e iniziative benefiche, Toscana Bricks realizza donazioni di scatole di costruzioni destinate agli ospedali, con l’intento di portare sorrisi e momenti di serenità ai bambini ricoverati.

