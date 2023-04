Pediatria, un fiume di affetto grazie ai doni del Porto dei piccoli e del Senso Sociale Aps

Ad accoglierli il medico Andrea Petracchi in rappresentanza del primario Roberto Danieli, la coordinatrice infermieristica Elena Wust e altri membri dello staff sanitario del reparto

È stata una giornata ricca di regali per i piccoli pazienti della Pediatria di Livorno. A portare allegria e doni ai bambini ci hanno pensato “Il porto dei piccoli” e l’associazione “Senso sociale aps” che ha promosso una raccolta di uova aperta a tutta la cittadinanza. Ad accoglierli il medico Andrea Petracchi in rappresentanza del primario Roberto Danieli, la coordinatrice infermieristica Elena Wust e altri membri dello staff sanitario del reparto. “Anche oggi – hanno affermato i componenti del team di Pediatria – siamo stati letteralmente travolti da un fiume di affetto e di doni che faranno sicuramente molto piacere a tutti quei bambini che sfortunatamente dovranno passare questi giorni di festa in ospedale. Ogni pensiero che arriva dalla città siamo sicuri possa regalare loro quei momenti di sollievo e distensione dei quali hanno bisogno adesso più che mai”.

