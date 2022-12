Pediatria, un’altra giornata di regali e sorprese per i piccoli pazienti

A portare allegria e doni ai bambini ci hanno pensato i doni delle associazioni Porto dei Piccoli, Donatori del Sorriso di Napoli, Ail il e Associazione Nazionale Carabinieri

Sono giornate ricche di regali e sorprese per i piccoli pazienti della Pediatria di Livorno. A portare allegria e doni ai bambini ci hanno pensato i doni delle associazioni Porto dei Piccoli, Donatori del Sorriso di Napoli, Ail il e Associazione Nazionale Carabinieri. Ad essere consegnati ai piccoli e alle loro famiglie tanti giochi, libri, qualche prelibatezza e anche il calendario “Carabinierando” disegnato da un carabiniere e donato dal delegato Cobar per la Toscana, Sandro Anastasi. “Anche oggi – dice Roberto Danieli, primario del reparto di Pediatria – pur senza poter permettere l’ingresso all’interno della nostra struttura, siamo stati letteralmente travolti da un fiume di affetto e di doni che faranno sicuramente molto piacere a tutti quei bambini che sfortunatamente dovranno passare questi giorni di festa in ospedale. Ogni pensiero che arriva dalla città siamo sicuri possa regalare loro quei momenti di sollievo e distensione dei quali hanno bisogno adesso più che mai”.

