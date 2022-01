Pensionamenti, ai saluti i primari Baldini, Bigazzi e Senatore

Dal primo gennaio scorso sono in pensione tre storici primari dell’Ambito Livornese: Umberto Baldini, direttore della Cardiologia di Livorno, Roberto Bigazzi, direttore della Nefrologia e del Dipartimento delle Specialità Mediche e Carolina Senatore, responsabile del centro trasfusionale di Cecina.

La direzione aziendale ringrazia per l’impegno professionale profuso in questi anni. Nei loro rispettivi campi hanno dimostrato grandi qualità umane oltre ad una disponibilità che li ha fatti apprezzare dai colleghi e dai tanti cittadini che in questi anni hanno avuto la possibilità di essere da loro seguiti e curati.

A loro la gratitudine e l’affettuoso saluto dell’Azienda USL Toscana nord ovest.