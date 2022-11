Perdita cognitiva e podologia, visite e screening gratuiti alla Fondazione Caritas

Il 6 dicembre, dalle 9,30 alle 17, alla Fondazione Caritas, in via La Pira 9, saranno effettuate gratuitamente visite di screening per la prevenzione di malattie legate alla perdita cognitiva sul benessere del piede e del cammino. Prenotazione obbligatoria al 331/6889241

Continuano le giornate di prevenzione a cura di Gruppo Interdisciplinare di Neuroriabilitazione con il contributo di Farmacia Farneti Livorno e Fondazione Caritas Livorno.

Il 6 dicembre, dalle 9,30 alle 17, alla Fondazione Caritas, in via La Pira 9, saranno effettuate gratuitamente (la gratuità è intesa solo per la prima visita, eventuali visite successive saranno regolate secondo le tariffe professionali) visite di screening per la prevenzione di malattie legate alla perdita cognitiva per traumi o avanzamento di età con i dottori Alfonso D’Apuzzo ed Emanuele Colombini del Gruppo Interdisciplinare di Neuroriabilitazione Memento.

Visite di screening sul benessere del piede e del cammino con il dottor Matteo Marchetti, podologo.

Prenotazione obbligatoria: 331/6889241.

Condividi: