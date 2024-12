Polo didattico di Livorno, 14 nuovi laureati in Infermieristica

Da segnalare le valutazioni di quattro candidati che hanno conseguito la votazione di 110/110 e Lode ed altri quattro quella di 110/110

Sono 14 i nuovi laureati in Infermieristica che hanno frequentato il percorso formativo triennale organizzato dall’Università di Pisa e svoltosi al Polo Didattico dell’ospedale di Livorno sotto la guida del responsabile della Direzione Didattica, Francesco Russo. Nelle sessioni che si sono svolte a Cisanello da segnalare le valutazioni di quattro candidati che hanno conseguito la votazione di 110/110 e Lode, ed altri quattro quella di 110/110. I 10 laureati nella sessione del 18 novembre del Polo di Livorno sono stati: Gaia Alasia, Anna Balestri, Giulia Baroni, Greta Dell’Omodarme, Simone Esposito, Paola Iacullo, Aurora Ianett, Alessia Martelli, Giulia Pacini e Olivia Santerini. Questa la composizione della commissione per la sessione mattutina del 18 novembre 2024. MEMBRI UFFICIALI: Prof.ssa Laura Rindi (Presidente), Dott. Federico Pratesi (segretario), Dott.ssa Enrica De Vita, Prof.ssa Raffaella Nice Berchiolli, Prof.ssa Michela Novelli. COORDINATORI DEL TIROCINIO: Dott. Francesco Russo. MEMBRI che integrano la commissione: Dott. Andrea Caiazzo, Dott. Alessio Bimbi, Dott. Guido Ghirelli, Dott.ssa Annalisa Pistoia. ORDINE PROFESSIONALE: Dott.ssa Maria Paola Bertolini, Dott.ssa Rosaria Cianelli. I 4 laureati nella sessione del 22 novembre del Polo di Livorno sono stati: Sharon Calistroni, Radi Daniello, Viola Nieri e Federico Russo. Questa la composizione della commissione per la sessione pomeridiana del 22 novembre 2024.

MEMBRI UFFICIALI: Prof.ssa Alessandra Salvetti (Presidente), Dott.ssa Giada Frenzilli (segretario), Dott.ssa Rossana Izzetti, Prof. Marco Puccini, Dott.ssa Stefania Moscato

COORDINATORI DEL TIROCINIO: Dott.ssa Daniela Anselmo e Dott. Francesco Russo

MEMBRI che integrano la commissione: Dott. Ferro Baldassare, Dott. Diego Peroni, Dott.ssa Karin Guerrieri, Dott.ssa Claudia Pighini. ORDINE PROFESSIONALE: Dott.ssa Catia Anelli, Dott. Eliseo Lorenzi.

Tra i ringraziamenti per la buona riuscita del corso e dell’evento da ricordare Angelo Baggiani, Presidente del Corso di Laurea, Andrea Lenzini, direttore del dipartimento infermieristico dell’Azienda USL Toscana nord ovest, e Francesco Niccolai, direttore della Formazione USL Tno e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione per percorso triennale.

