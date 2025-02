Premiata la primaria di Cure Palliative Costanza Galli

“Un grande grazie all’associazione Don Franco Baroni non solo per il prestigioso premio, ma anche per la stima e l'affetto che questa importante realtà associativa mi ha dimostrato"

In occasione di un incontro avvenuto lo scorso 12 febbraio, nella sede dell’Hospice di Lucca all’interno della Cittadella della Salute “Campo di Marte”, l’associazione “Don Franco Baroni” ETS-ODV ha consegnato il “Premio San Martino e le cure palliative 2024” alla direttrice della struttura aziendale di Cure Palliative dell’Asl Toscana nord ovest Costanza Galli. Questa la motivazione del riconoscimento, che in realtà si sarebbe dovuto consegnare l’11 novembre 2024, quando la Chiesa fa memoria di San Martino di Tours: “Primaria-suora, direttrice del reparto di Cure palliative dell’ospedale di Livorno, dall’ottobre 2016 coordinatrice aziendale Cure palliative, successivamente direttrice dell’unità operativa complessa aziendale Cure palliative dell’Asl Toscana nord ovest e da circa un anno referente per il Coordinamento regionale della Toscana di Cure palliative, che coinvolge anche il terzo settore con i rappresentanti delle associazioni delle tre Aziende USL toscane, per portare avanti l’interlocuzione circa l’accreditamento delle associazioni e le modalità di collaborazione a livello territoriale.

In occasione dell’odierna memoria di San Martino di Tours intendiamo rinnovare, anche con questo premio, l’impegno sul fronte delle Cure palliative rafforzati dall’esempio del Santo, cui è intitolata la Chiesa Cattedrale di Lucca, di vedere nei poveri e nei malati la presenza stessa di Cristo. Un modello – quello di San Martino – cui ci siamo ispirati da sempre, anche lanciando proprio nella nostra rinnovata sede, nella cerimonia di inaugurazione dell’11 febbraio 2009 (in particolare tramite l’intervento e l’appello di Maria Pia Bertolucci, compianta socia, volontaria consacrata, all’epoca vice presidente vicario del Centro Nazionale per il Volontariato), la proposta di farne il patrono del Volontariato italiano, traguardo poi raggiunto in occasione della 74esima Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana che si è svolta a Roma dal 24 al 27 maggio 2021. Premio San Martino e le cure palliative 2024 alla dottoressa Costanza Galli”. La direttrice della struttura aziendale di Cure Palliative Costanza Galli ha accolto con soddisfazione il premio che le è stato consegnato nei giorni scorsi all’Hospice di Lucca: “Un grande grazie – commenta la dottoressa Galli – all’associazione Don Franco Baroni, non solo per il prestigioso premio ma anche per la stima e l affetto che questa importante realtà associativa mi ha dimostrato. Colgo l’occasione per ringraziare e sottolineare che la Don Baroni rappresenta da tempo un prezioso aiuto nel territorio della Piana di Lucca per portare a compimento la rete di cure palliative. La sinergia con la nostra Asl garantisce un alto livello di qualità del servizio per i nostri pazienti”.

