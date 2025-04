Premiati i fratelli Rachedi e Denise Neri per l’impegno nella salute pubblica

Orgoglio livornese: medaglia di bronzo al tenente colonnello Nadir Rachedi e medaglia d'argento alla dottoressa Denise Neri, attestato ai benemeriti della salute pubblica a Monira Rachedi e Karim Rachedi, sorella e fratello di Nadir

Si è svolta oggi al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica la cerimonia di consegna delle medaglie al merito della sanità pubblica e ai benemeriti della salute pubblica. Tra i premiati di oggi c’erano anche due livornesi: il tenente colonnello Nadir Rachedi (medaglia di bronzo) e la dottoressa Denise Neri (medaglia d’argento). Inoltre altri due livornesi, Monira Rachedi e Karim Rachedi, sorella e fratello di Nadir, hanno ricevuto nei giorni scorsi l’attestato ai benemeriti della salute pubblica per un totale quindi di quattro livornesi premiati. Qui sotto riportiamo le motivazioni dei due medagliati tratte dal sito del Quirinale, mentre per quanto riguarda Monira e Karim l’attestato è stato loro assegnato “per essersi particolarmente distinti in occasione di gravi epidemie” (nella fattispecie l’emergenza Covid nel 2020).

Tenente Colonnello Nadir Rachedi medaglia di bronzo al benemeriti della salute pubblica

In servizio presso il Policlinico Militare di Roma, ha dimostrato grandi capacità operative e svolto in condizioni di assoluta emergenza, le sue funzioni di anestesista – rianimatore, impegnandosi peraltro in attività divulgative e di comunicazione istituzionale sui temi della tutela preventiva contro il contagio e per il contrasto agli eventi avversi nelle situazioni critiche.

Dott.ssa Denise Neri Medaglia d’argento ai benemeriti della salute pubblica

Durante la pandemia si è dedicata con notevole sforzo alla sensibilizzazione e all’educazione della comunità di Brindisi sull’importanza dei vaccini, contribuendo a contrastare la disinformazione e ad aumentare la fiducia nella vaccinazione. Ha promosso la distribuzione dei vaccini in aree remote e in comunità a rischio, anche in prima persona, con l’utilizzo del servizio dell’autoemoteca, assicurandosi che nessuno fosse lasciato indietro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©