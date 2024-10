Premiato il progetto di Micholle e Aurora per i giovani in cura a Ematologia

Da sinistra Auror Toti, Micholle Giovacchini e Alessandro Iala

Il progetto di Micholle Giovacchini e Aurora Toti è rivolto ai giovani tra i 18 e 25 anni affetti da linfoma di Hodgkin in cura al reparto di ematologia e consiste nel realizzare un servizio di videochiamate tra psicologi e pazienti per facilitare questi ultimi nel loro percorso di malattia e un diario digitale in modo che il paziente possa relazionarsi direttamente e costantemente con lo psicologo

Si chiama “PAYA”, acronimo inglese che sta per “Psiconcology for Adolescent and Young Adults” il progetto aziendale di innovazione digitale più votato dai partecipanti al congresso sulla transizione digitale dell’AUSL Toscana nord ovest, che si è tenuto nei giorni scorsi a Lucca. Durante il congresso, Alessandro Iala, responsabile della transizione digitale dell’Asl, ha premiato Micholle Giovacchini e Aurora Toti, operatrici del “Progetto sanità digitale” del Servizio civile, e autrici del progetto, che sarà messo in pratica dall’Azienda nel corso del 2025. Il progetto è sulla psiconcologia per giovani, in particolare giovani adulti e adolescenti. Come hanno spiegato le due relatrici durante la presentazione al congresso nasce in collaborazione con il reparto di ematologia di Livorno e in particolare con la dottoressa Rossella Riccioni e in collaborazione con la struttura di Psicologia della dottoressa Patrizia Fistesmaire ed è rivolto ai giovani tra i 18 e 25 anni in cura al reparto di ematologia di Livorno e che sono affetti da linfoma di Hodgkin. La proposta è di creare un servizio di videochiamate tra psicologi e pazienti per facilitare questi ultimi nel loro percorso di malattia, cui affiancare un diario digitale, in modo che il paziente possa relazionarsi direttamente e costantemente con lo psicologo. Il progetto è pensato per il reparto di ematologia ma se si dimostrerà valido, è l’auspico delle due operatrici, potrebbe essere applicato anche ad altri reparti e contesti. A contendersi il voto dei partecipanti al congresso sono stati anche altri due progetti finalisti: il “Telemonitoraggio glicemico nei pazienti diabetici presso carceri e RSA”, presentato da Francesca Pancani e Giovanna Bellini; il “Check in sanitario digitale: identificazione e registrazione dei pazienti in Pronto soccorso tramite questionario informatizzato” presentato da Gessica Barsotti e Elena Cecchini. In totale sono stati 14 i progetti di innovazione digitale presentati. Tutti sono stati ritenuti idonei dalla commissione che poi ha selezionato i tre finalisti. Cinque progetti hanno ottenuto una menzione speciale, ragion per cui saranno proposti alla direzione aziendale per la loro approvazione.

