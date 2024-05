Premio Capperuccio all’oncologo Pier Francesco Ferrucci

"Sono veramente molto felice, e anche un po’ emozionato, perché questo non è un riconoscimento scientifico ma personale che mi permette di capire che il percorso costruito è quello giusto"

Premio Capperuccio all’oncologo Pier Francesco Ferrucci. “Cura e umanità sono componenti strettissime della stessa medaglia ed è quando riesci a tenerle veramente insieme che riesci a fornire aiuto a chi ne ha bisogno. Sono veramente molto felice, e anche un po’ emozionato, perché questo non è un riconoscimento scientifico ma personale che mi permette di capire che il percorso costruito è quello giusto”. Il prestigioso riconoscimento – assegnato quest’anno al Direttore del Dipartimento Interpresidio di Oncologia e Direttore di Struttura Complessa di Oncologia all’ospedale San Giuseppe di Milano – è istituito dal Lions Club Livorno Porto Mediceo. Prosegue il dottore: “Il riconoscimento mi ha permesso di ripensare a tante cose, relativamente al mio percorso, alla mia attività e soprattutto al rapporto che ho costruito con tanti: dagli amici del liceo alle persone che ho cercato di aiutare. È sempre necessario comprendere le esigenze delle persone, creare un’empatia, in modo che le cure risultino più efficaci, una cosa scientificamente dimostrata”. Nella motivazione si legge: “Per avere fatto delle parole ‘cura’ e ‘umanità’ il centro della sua missione di medico. Per la sua costante partecipazione al progresso del sapere scientifico, protagonista solerte della quotidiana ‘sfida’ per la vita”

Condividi:

Riproduzione riservata ©