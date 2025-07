Presentato il primo robot chirurgico dell’ospedale

Il robot è destinato agli interventi eseguiti dal reparto di Urologia diretto dal primario De Maria ed è entrato in funzione la prima volta il 27 giugno scorso con il primo intervento ad un paziente. La nuova tecnologia Versius Plus è stata acquistata dalla Usl Toscana nord ovest con il contributo di Eni. Il presidente Giani: "Per la sanità livornese un salto di qualità nel futuro"

All’ospedale è stato presentato stamattina, alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la nuova piattaforma robotica Versius destinata agli interventi eseguiti dal reparto di Urologia. L’acquisizione è il frutto di un accordo attuativo firmato dall’Azienda USL Toscana nord ovest ed Eni SpA, con il sostegno della Regione Toscana e del Comune di Livorno, per la realizzazione di un progetto innovativo finalizzato alla diffusione della chirurgia robotica nei presidi ospedalieri di Livorno e Massa. L’iniziativa, che rientra nel protocollo di intesa quadro stipulato tra le parti nel 2024, mira a garantire equità di accesso alle cure avanzate, promuovendo al contempo sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. “Ringrazio la Asl Toscana nord ovest, tutti gli operatori che sono impegnati ogni giorno con la loro straordinaria professionalità, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ed Eni per questa sinergia importante – ha detto il presidente della Regione toscana, Eugenio Giani – La robotica per la chirurgia rappresenta il salto di qualità poiché è in grado di determinare interventi meno invasivi, degenze più brevi e meno complicanze post operatorie. Inoltre si crea una nuova generazione di chirurghi per rivoluzionare questa branca importantissima della medicina e traghettarla nel futuro. L’implementazione della robotica è emblema di un’ eccellenza rappresentata dall’ospedale di Livorno, per garantire ad ogni cittadino e ad ogni comunità il diritto fondamentale alla salute”. Il progetto, della durata di cinque anni, prevede l’introduzione della piattaforma robotica Versius Plus negli Ospedali Riuniti di Livorno. In base all’accordo, Eni metterà a disposizione dell’ATNO il proprio know-how, i propri mezzi e le proprie risorse nel settore della medicina, contribuendo al Progetto in un’ottica di sostenibilità economica, clinica e ambientale. La scelta della piattaforma Versius Plus è stata dettata dalla sua modularità, compattezza e facilità di trasporto tra le sedi ospedaliere, caratteristiche che la rendono ideale per un utilizzo diffuso e flessibile. Grazie a questa tecnologia, i pazienti potranno beneficiare di interventi chirurgici più precisi, meno invasivi e con tempi di recupero ridotti, riducendo al contempo i costi sanitari e l’impatto ambientale legato agli spostamenti per le cure. “La presentazione di oggi – conferma Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest – rappresenta un importante passo in avanti verso la sanità del futuro. Il nuovo robot livornese sarà riferimento importante per tutta la rete ospedaliera diventando un polo di attrazione per tutto il territorio. Livorno sviluppa così il suo ruolo di ospedale hub con specialistiche di secondo livello e performance certificate di valore crescente. Di questo voglio ringraziare tutti gli operatori che ci permettono, con professionalità e sacrificio, di raggiungere questi importanti risultati”. “Livorno aspetta da tempo un ospedale nuovo e il cammino sta procedendo – dichiara Luca Salvetti, sindaco di Livorno – proprio in queste ore sono in atto le procedure per la convocazione della conferenza dei servizi. Come ho sempre detto occorre arrivare all’apertura della nuova sede con un vecchio ospedale in piena attività e all’altezza con le aspettative dei cittadini. Il nuovo robot sarà utile per far stare al passo con i tempi la struttura e proiettare nel futuro il personale. Si tratta di un vero e proprio processo di qualificazione della struttura e del personale nell’interesse dei cittadini del quale non posso che ringraziare tutti i soggetti che hanno contribuito al raggiungimento del risultato”. Un impegno condiviso per la sanità del futuro. Il progetto rientra nella strategia della ASL Toscana nord ovest per potenziare la sanità digitale e garantire cure di prossimità, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Eni, da parte sua, conferma il proprio impegno nella tutela della salute e dell’ambiente, sostenendo iniziative che coniugano innovazione e benessere collettivo. “La chirurgia robotica – spiega il direttore di Urologia, Maurizio De Maria – è destinata ad espandere il proprio ambito di applicazioni. La nuova apparecchiatura, tra le ultime uscite sul mercato, permette di associare accuratezza e funzionalità e di metterle al servizio dei nostri pazienti. La piattaforma garantisce precisione e controllo aumentati grazie alla visione 3D e all’eliminazione del tremore fisiologico, ergonomia e comfort durante le procedure, formazione rapida e integrazione con le tecniche laparoscopiche tradizionali. Ovviamente l’introduzione della tecnologia comporta anche uno sforzo formativo di livello per il quale ringrazio l’Azienda e tutta l’equipe coinvolta”. “Esprimo grande soddisfazione per l’inaugurazione del nuovo robot chirurgico – dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd – Si tratta di un’importante novità che potenzia e rafforza non solo l’offerta della sanità livornese ma anche di quella dell’intera provincia e della regione tutta. È stato bello vedere la comunità medica e infermieristica partecipare con entusiasmo a questo momento. Il mio lavoro in tema di sanità naturalmente prosegue con l’obiettivo, guardando a Livorno, della realizzazione del nuovo ospedale ma anche con la conclusione di tutti gli interventi legati sia alla manutenzione dell’attuale struttura ospedaliera che al potenziamento della sanità territoriale”.

