Prestigioso riconoscimento all’ospedale per l’eccellenza nella prevenzione primaria in gravidanza

Premiato il lavoro instancabile del team diretto dal primario Abate di ginecologi, ostetriche, infermiere di ostetricia e Oss che collaborano per educare e supportare le donne durante la gravidanza, incoraggiandole ad adottare pratiche preventive per garantire una gravidanza sana e sicura

L’ospedale di Livorno ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per l’eccellenza nella prevenzione primaria in gravidanza, nell’ambito dell’iniziativa Bollini Rosa. “Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno nel fornire cure di alta qualità e promuovere la salute materna e infantile – evidenzia la referente per Livorno Marzia Chellini – Il programma “Bollini rosa” ha riconosciuto il nostro ospedale per l’eccellenza nella promozione della prevenzione primaria durante la gravidanza, evidenziando il lavoro instancabile e dedicato dei nostri professionisti sanitari, tra cui medici, infermieri e ostetriche”. I membri del team – ginecologi, ostetriche, infermiere di ostetricia, OSS – collaborano infatti per educare e supportare le donne durante la gravidanza, incoraggiandole ad adottare pratiche preventive per garantire una gravidanza sana e sicura. La prevenzione primaria in gravidanza è necessaria per ridurre al minimo il rischio di malattie per la madre e il bambino. Molte sono le azioni che le donne possono mettere in atto e queste sono alcune di quelle suggerite e promosse dai sanitari della struttura di Ginecologia e ostetricia diretta da Sergio Abate. Assumere acido folico almeno un mese prima del concepimento e durante i primi mesi di gravidanza, come raccomandato dal personale sanitario, può essere utile per prevenire malformazioni nel neonato. In ogni caso gli esperti Asl ricordano che è importante anche seguire una dieta sana e bilanciata, ricca di nutrienti essenziali per la salute della madre e del bambino. L’esercizio regolare, consigliato alle donne in gravidanza, può invece migliorare la circolazione sanguigna e la salute del cuore, contribuendo a prevenire l’ipertensione gestazionale e riducendo il rischio di complicazioni cardiovascolari e per mantenere un peso corporeo adeguato durante la gravidanza può ridurre il rischio di complicazioni come il diabete gestazionale, l’ipertensione e il parto cesareo. Con un adeguato esercizio fisico la donna può mantenere la forza e prevenire o alleviare il mal di schiena e altri eventuali dolori muscolari talvolta associati alla gravidanza. Infine, l’esercizio fisico in gravidanza può essere associato al miglioramento dell’umore e riduzione dello stress.

Alle donne gravide o che intendono iniziare una gravidanza vengono inoltre forniti consulenza e supporto per smettere di fumare ed evitare l’alcol durante la gravidanza. Naturalmente le donne a inizio gravidanza vengono anche inserite in un programma di visite prenatali regolari con il personale Asl che è così in grado di monitorare in maniera adeguata lo sviluppo del bambino e la salute della madre. Il coinvolgimento attivo dei professionisti sanitari è fondamentale per garantire una gravidanza sana e ridurre il rischio di complicazioni. Gli operatori dell’ospedale di Livorno continueranno dunque a lavorare insieme per fornire cure eccellenti e promuovere la salute materna e infantile nella comunità.

