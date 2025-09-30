Prevenzione a domicilio e in farmacia, le iniziative proseguono a ottobre
Il dottor Farneti: "L’obiettivo è ampliare l’offerta di servizi sanitari vicini ai cittadini, mettendo insieme la prevenzione, l'ascolto dei bisogni concreti delle famiglie e, se necessario, i consigli per terapie ad hoc”. E' possibile prenotarsi chiamando il numero 331 6889241
La campagna di prevenzione promossa dalla Farmacia Farneti, in collaborazione con il Gruppo Interdisciplinare di Neuroriabilitazione del Centro Memento di Pisa e con il supporto organizzativo di Confcommercio Livorno, non si ferma. Dopo il grande interesse riscontrato nei mesi scorsi, prosegue infatti anche per tutto il mese di ottobre la possibilità di richiedere una valutazione gratuita a domicilio per le problematiche degenerative legate a patologie e invecchiamento. Si tratta di un servizio che porta direttamente a casa del paziente professionisti qualificati, in grado di effettuare una prima analisi dello stato di salute e, se necessario, proporre un percorso riabilitativo personalizzato e continuativo. A questa iniziativa si affianca da ottobre una nuova opportunità: negli ambulatori della farmacia prendono il via le prime visite gratuite di prevenzione podologica e della postura, dedicate a chi vuole prendersi cura del benessere dei propri piedi e del camminare corretto, e prevenire disturbi spesso trascurati ma importanti per la qualità della vita, soprattutto in età avanzata. “L’obiettivo è ampliare l’offerta di servizi sanitari vicini ai cittadini, mettendo insieme la prevenzione, l’ascolto dei bisogni concreti delle famiglie e, se necessario, i consigli per terapie ad hoc”, sottolinea Francesco Farneti. Per entrambe le iniziative è possibile prenotarsi fin da ora chiamando il numero 331 6889241.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.