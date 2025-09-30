Prevenzione a domicilio e in farmacia, le iniziative proseguono a ottobre

Il dottor Farneti: "L’obiettivo è ampliare l’offerta di servizi sanitari vicini ai cittadini, mettendo insieme la prevenzione, l'ascolto dei bisogni concreti delle famiglie e, se necessario, i consigli per terapie ad hoc”. E' possibile prenotarsi chiamando il numero 331 6889241

La campagna di prevenzione promossa dalla Farmacia Farneti, in collaborazione con il Gruppo Interdisciplinare di Neuroriabilitazione del Centro Memento di Pisa e con il supporto organizzativo di Confcommercio Livorno, non si ferma. Dopo il grande interesse riscontrato nei mesi scorsi, prosegue infatti anche per tutto il mese di ottobre la possibilità di richiedere una valutazione gratuita a domicilio per le problematiche degenerative legate a patologie e invecchiamento. Si tratta di un servizio che porta direttamente a casa del paziente professionisti qualificati, in grado di effettuare una prima analisi dello stato di salute e, se necessario, proporre un percorso riabilitativo personalizzato e continuativo. A questa iniziativa si affianca da ottobre una nuova opportunità: negli ambulatori della farmacia prendono il via le prime visite gratuite di prevenzione podologica e della postura, dedicate a chi vuole prendersi cura del benessere dei propri piedi e del camminare corretto, e prevenire disturbi spesso trascurati ma importanti per la qualità della vita, soprattutto in età avanzata. “L’obiettivo è ampliare l’offerta di servizi sanitari vicini ai cittadini, mettendo insieme la prevenzione, l’ascolto dei bisogni concreti delle famiglie e, se necessario, i consigli per terapie ad hoc”, sottolinea Francesco Farneti. Per entrambe le iniziative è possibile prenotarsi fin da ora chiamando il numero 331 6889241.

