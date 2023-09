Prevenzione gratuita con la Farmacia Farneti

Farmacia Farneti, in collaborazione con la Confcommercio provinciale di Livorno e il centro di neuroriabilitazione Memento, comunica che sono prenotabili visite gratuite di screening cognitivo al numero 3316889241

La Farmacia Farneti, nel quadro delle iniziative sociali di prevenzione, in collaborazione con la Confcommercio provinciale di Livorno e il centro di neuroriabilitazione Memento comunica attraverso un comunicato stampa che sono prenotabili visite gratuite di screening cognitivo al numero 331.688924. Le visite saranno effettuate negli stessi ambulatori adiacenti alla farmacia in viale Carducci, 185. Altre iniziative in programma saranno comunicate anche sul sito della farmacia.

