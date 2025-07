Prima donazione delle comunità etniche al Centro Trasfusionale

Nella foto alcuni rappresentati delle istituzioni, del Centro Trasfusionale, delle Etnie e di Avis Comunale Livorno

Sabato 26 luglio si è svolta l'iniziativa di Avis "Tante Etnie un unico sangue". Il presidente Cucè: "Questa giornata rappresenta un esempio concreto di integrazione e dimostra come la solidarietà possa diventare un ponte tra le persone"

Sabato 26 luglio al centro trasfusionale, si è svolta una giornata di grande valore simbolico e sociale: alcuni membri delle Comunità Etniche residenti a Livorno hanno effettuato la loro prima donazione di sangue, compiendo un gesto di solidarietà che ha unito culture, esperienze e provenienze diverse sotto un unico valore condiviso – la donazione – come espressione di cittadinanza attiva e responsabilità collettiva e integrazione sociale. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa erano presenti anche alcuni consiglieri di Avis Comunale Livorno che hanno donato insieme ai rappresentati delle comunità etniche, al questore Giuseppina Maria Rita Stellino e al capo di gabinetto Alessandro Castiglione, rafforzando così il legame tra le istituzioni e tutta la cittadinanza. L’iniziativa, promossa da Avis Comunale Livorno, in seno al progetto “Tante Etnie un Unico Sangue”, in collaborazione con rappresentanti delle comunità etniche, ha voluto mettere in evidenza quanto la donazione di sangue sia un atto universale, capace di superare barriere culturali, linguistiche e sociali, e contribuire concretamente alla costruzione di una comunità più unita e solidale. “Questa giornata – spiega Antonio Cucè, presidente Avis Comunale Livorno – rappresenta un esempio concreto di integrazione e dimostra come la solidarietà possa diventare un ponte tra le persone. Ringraziamo tutti i nuovi donatori, il questore e il Capo di Gabinetto per la loro vicinanza e sensibilità. Avis Livorno rinnova il proprio impegno nel coinvolgere sempre più cittadini, di ogni origine, nel dono del sangue e del plasma, gesto fondamentale per garantire cure e assistenza a chi ne ha bisogno, in ogni periodo dell’anno”.

