“Quella mattina, nel momento dell’addio, siete stati esemplari”

La dott.ssa Silvia Cottone, che ringraziamo per la disponibilità

"Il mio grazie al personale di Medicina Generale (padiglione secondo, piani 2° e 3°) che, con empatia e professionalità, mi è stato vicino in una situazione così intima e delicata. Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Cottone"

In queste poche righe vorrei riassumere la mia esperienza all’Ospedale di Livorno che negli ultimi mesi, precisamente dal 26 dicembre 2025, data della caduta di mia mamma Giovanna che le ha procurato una frattura di femore, mi ha fatto ricredere e riaccendere una nota positiva a riguardo. Dalla data sopra citata mia mamma, a seguito di varie problematiche di salute che in parte erano in essere e altre sopraggiunte a seguito della caduta e dal ricovero in ortopedia, è entrata e uscita dall’ospedale; in particolare è stata ricoverata nei reparti di Medicina Generale (padiglione secondo, piani 2° e 3°). La frequentazione di questi due reparti, durante il periodo di degenza, mi ha dato modo di constatare la dedizione del personale infermieristico ed OSS nei confronti dei pazienti e della mia mamma, la loro delicatezza e professionalità, la cortesia e la professionalità del personale medico. In generale, un’ottima qualità di assistenza e di rapporti interpersonali che tengono in considerazione la delicatezza delle situazioni, delle condizioni del paziente e dello stato di apprensione dei parenti. La mia mamma il primo aprile ha smesso di soffrire e ci ha lasciato. Il personale presente quella mattina è stato esemplare: infermieri, Oss e medici, in particolare la dott.ssa Silvia Cottone (del resto del personale non conosco i nominativi), che si è espressa, in una situazione così intima e delicata, con grande empatia, in maniera e modi “umani“ che tutti i familiari, in queste situazioni, desidererebbero gli fossero riservati. Grazie, grazie a tutti di svolgere il vostro lavoro con dedizione, professionalità e tenendo conto soprattutto delle esigenze del paziente e dei familiari che stanno loro vicino.

Giovanni

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