L'annuncio del primario Abate che ringraziamo per la disponibilità: "Il nostro è tornato ad essere un reparto attrattivo grazie a tutto personale medico-ostetrico e Oss che lavora con grande empatia con le pazienti e i parenti: dalle 793 nascite del 2023 siamo passati alle 824 (5 gemellari) del 2024. E abbiamo iniziato il 2025 a pieno ritmo"

“Quest’anno inizieremo il pelle a pelle in sala operatoria e il debriefing ostetrico. Ci stiamo organizzando”. Ad annunciarlo è il direttore dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia Sergio Abate commentando i dati dei parti dell’anno appena concluso. “Sono contento è stato un anno che ha visto una inversione di tendenza nel numero di nascite: dalle 793 del 2023 siamo passati alle 824 (5 gemellari) del 2024. E abbiamo iniziato il 2025 a pieno ritmo. Quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare è incidere sull’attrattività del reparto. E se il reparto oggi è attrattivo è merito dell’azienda che ci supporta e di tutto il personale, medico-ostetrico e Oss, che lavora in equipe dimostrando grande empatia sia con le pazienti che con i parenti. Il 2024 era partito in sordina e il dato ci preoccupava un pochino dal punto di vista statistico; poi con il passare dei mesi abbiamo recuperato fino ad arrivare a metà dicembre addirittura ad un + 32. Sono venute a partorire a Livorno anche donne dall’Elba e da Cecina e questo rappresenta senz’altro un ulteriore elemento di attrattività”. Una delle novità di quest’anno sarà, come detto, l’avvio del pelle a pelle in sala operatoria che permetterà alla madre dopo il taglio cesareo il contatto immediato con il neonato. Ciò che avviene oggi in sala parto per un parto spontaneo. Mentre oggi a seguito di un taglio cesareo il neonato non viene subito messo a contatto con la madre ma viene portato al padre, in attesa in una delle sale parto disponibili, per far fare a lui il pelle a pelle. L’altra grande novità è quella del debriefing ostetrico. “Alla donna che ha vissuto male dal punto di vista emotivo il primo parto spontaneo o taglio cesareo – spiega Abate – verrà dato supporto medico-ostetrico e anche psicologico fin dall’inizio della gravidanza affinché elaborando l’esperienza vissuta possa vivere il secondo parto con più serenità”.

