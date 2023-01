Record a Ostetricia, 9 parti in meno di 24 ore

Record di nascite nel reparto di Ostetricia di Livorno. In 24 ore, anzi meno, 9 parti: dalle 21,19 del 10 gennaio alle 19,11 del 11 gennaio: 4 maschi e 5 femmine

In 24 ore, anzi meno, 9 parti: dalle 21,19 del 10 gennaio alle 19,11 del 11 gennaio. E’ il nuovo record stabilito dal reparto di Ostetricia di Livorno dopo quello dei 7 parti avvenuti in una notte tra il 29 e il 30 luglio 2022. Intorno alle 18,15 le nascite “consecutive” era otto. Poi un’oretta dopo si è aggiunto il nono fiocco. Insomma, sono state 24 ore particolarmente intense ma ricche di gioia per le ostetriche che si sono avvicendate nei turni. I nuovi nati, 4 maschi e 5 femmine, stanno bene. “Congratulazioni a tutto il personale e ovviamente a tutte le neo mamme” commenta il primario del reparto Sergio Abate.

Condividi: