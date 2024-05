Referti via mail criptati per gli utenti della ex USL 6

La novità, da lunedì 27 maggio, interessa gli utenti dei comuni che ricadono nelle zone del distretto Livornese, delle Valli Etrusche e dell'Elba. La password per aprire il file sarà il numero di 12 cifre stampato sul foglio di accettazione esami

Importante novità per i cittadini della ex USL 6 di Livorno che decidono di farsi inviare via email i referti di laboratorio. A partire da lunedì 27 maggio gli utenti dei comuni che ricadono nelle zone distretto Livornese, delle Valli Etrusche e dell’Elba che richiederanno l’invio al proprio indirizzo email dei referti di laboratorio, riceveranno il referto, per motivi di privacy, in modalità criptata. Il file del referto sarà inviato in allegato all’email, in formato .ZIP e protetto da password. La password per aprire il file .ZIP sarà il numero di 12 cifre stampato sul foglio di accettazione esami, situato sotto il codice a barre alla voce “codice invio”, sotto i dati anagrafici del paziente. Il codice invio viene rilasciato una sola volta, al momento dell’accettazione. In caso di suo smarrimento i referti potranno comunque essere consultati sul proprio Fascicolo sanitario elettronico, ai Totem PuntoSì, agli sportelli Cup negli orari di apertura.

