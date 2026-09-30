Rinnovato il Protocollo Zeus contro la violenza di genere

A Palazzo Comunale rinnovato l’accordo tra Questura, Comune, Azienda USL Toscana Nord Ovest, LUI Aps e Psicosfera Aps. Il protocollo, nato nel 2024, rafforza il percorso che dall’ammonimento del Questore accompagna gli autori di violenza verso programmi di recupero e cambiamento

È stato sottoscritto a Palazzo Comunale il rinnovo del Protocollo Zeus tra Questura di Livorno, Comune di Livorno, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Associazione LUI Aps e Associazione Psicosfera Aps. Il Protocollo Zeus, promosso dalla Questura e dall’Amministrazione Comunale, nasce come risposta di rete (territoriale e istituzionale) alla violenza di genere in un’ottica innovativa e sistemica rispetto alla presa in carico delle donne vittime di violenza e dei soggetti responsabili di atti di violenza. Sottoscritto per la prima volta nel 2024, il Protocollo oggi rinnovato conferma la validità e l’efficacia del percorso di rete costruito sul territorio livornese e aggiornando i riferimenti normativi nel frattempo intervenuti. A sottoscrivere il Protocollo il questore Giusy Stellino, il sindaco Luca Salvetti, la direttrice della Zona Distretto Livornese dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest Cinzia Porrà, i rappresentanti delle associazioni LUI e Psicosfera dott. Jacopo Piampiani e dott.ssa Ada Doria. Presente anche la vicesindaca Libera Camici, che per l’Amministrazione comunale ha curato l’iniziativa.

L’esperienza del Protocollo Zeus è stata, cronologicamente e concettualmente, tra le prime risposte congiunte al fenomeno della violenza di genere sul territorio livornese: proprio a partire da questo percorso, nel marzo 2024 è stato sottoscritto il più ampio Protocollo d’Intesa che ha dato vita alla Rete Antiviolenza di Livorno, la rete territoriale che oggi riunisce istituzioni, forze dell’ordine, servizi sociosanitari e associazioni del territorio impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nella presa in carico della violenza di genere. Il rinnovo del Protocollo Zeus si inserisce quindi in piena coerenza e continuità con il lavoro della Rete, di cui rappresenta uno strumento tecnico-operativo specifico, dedicato al percorso che dall’ammonimento del Questore conduce ai programmi di trattamento per gli autori di violenza.

Le azioni previste dal protocollo nascono infatti dall’istituto dell’ammonimento del Questore, previsto dalla legge in situazioni di violenza domestica e stalking: l’ammonimento è uno strumento importante che rappresenta un primo “avvertimento” rivolto ai soggetti maltrattanti e che evidenzia il disvalore sociale e penale della loro condotta. L’ammonimento del Questore punta infatti a bloccare le recidive degli episodi di violenza di genere, prima che questi diventino un reato penale, intervenendo direttamente sul maltrattante, attraverso il suo inserimento in percorsi di recupero, rieducazione e, quindi, di riabilitazione. I percorsi, messi in atto da centri specializzati, mirano ad indurre un cambiamento profondo dei soggetti maltrattanti, finalizzato al conseguimento di un calo significativo delle recidive e, nel contempo, una possibilità di recupero del maltrattante. Con il rinnovo del Protocollo, la Questura continua a operare in stretto accordo con l’Amministrazione comunale, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, l’Associazione LUI Aps e l’Associazione Psicosfera APS Livorno, la quale, con il servizio Spazio PSICOM (“Percorsi di Sostegno Individuali per il Cambiamento Orientato al Maschile”), mette a disposizione un’equipe qualificata ed esperta nel conflitto relazionale e nella violenza di genere per consolidare la rete territoriale, promuovendo azioni basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e limitare i casi di recidiva. Il rinnovo del Protocollo Zeus rappresenta quindi la conferma di una risposta congiunta e di rete contro la violenza di genere in un’ottica sistemica, che guardi all’accoglienza e al sostegno alla vittima, così come al recupero dei responsabili della violenza stessa e alla prevenzione del fenomeno, anche attraverso azioni di informazione e di sensibilizzazione della collettività. Questo impegno si affianca agli altri strumenti già operativi della Rete Antiviolenza (le Linee Guida, il sito web dedicato e i tavoli di coordinamento periodico) che l’Amministrazione comunale continua a coordinare a livello logistico e operativo, nella prospettiva di un rafforzamento sempre più capillare e integrato della risposta territoriale al fenomeno.

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