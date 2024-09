Riprende la campagna di prevenzione gratuita della Farmacia Farneti

Per accedere alle visite (il lunedì e il sabato mattina presso gli ambulatori adiacenti alla Farmacia Farneti, viale Carducci, 18) dovrà essere necessariamente effettuata la prenotazione al numero di telefono 331.6889241

La Farmacia Farneti, con la collaborazione organizzativa di Confcommercio Livorno, riprende la campagna di prevenzione sanitaria, invitando la cittadinanza a visite gratuite sulla podologia, sulla cognitività e sulla prevenzione oncologica.

Le visite di podologia, posturologia, controllo della corretta postura, del camminamento e della salute del piede; saranno effettuate dal dottor Matteo Marchetti. Le visite di screening cognitivo motorio, neuroriabilitativo e controllo della memoria, saranno effettuate dal dottor Alfonso D’Apuzzo, mentre le visite di prevenzione oncologica, saranno effettuate dal dottor Alessandro Cosimi.

Per accedere alle visite (il lunedì e il sabato mattina presso gli ambulatori adiacenti alla Farmacia Farneti, viale Carducci, 18) dovrà essere necessariamente effettuata la prenotazione al numero di telefono 331.6889241.

Il dottor Francesco Farneti, presentando il rinnovo della campagna di prevenzione della Farmacia, si è soffermato sul successo avuto dalle campagne che l’hanno preceduta. “La campagna di prevenzione podologica-posturologica del dottor Matteo Marchetti ha offerto molte decine di visite di prevenzione gratuita, e la campagna di prevenzione cognitiva del dottor Alfonso D’Apuzzo ha, ad oggi, superato i duecento pazienti visitati gratuitamente. Anche lo sportello di ascolto per la prevenzione oncologica del dottor Alessandro Cosimi ha riscosso grande interesse”.

Farneti ha concluso: “Sono orgoglioso che la struttura che dirigo sia in grado di offrire così tanto a così tanti: cerchiamo sempre di fare il nostro meglio e investiamo molto su prevenzione e consapevolezza. Ringrazio le tante persone che ci seguono e si sottopongono agli screening. Abbiamo, e faremo di nuovo, prevenzione con la misurazione della densitometria ossea, l’ecografia tiroidea. Ringrazio inoltre l’efficientissima Confcommercio per il prezioso supporto organizzativo. Il nostro obiettivo è la diffusione della cultura del benessere”.

Il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli ha lodato l’attività della Farmacia Farneti, a cui l’associazione di categoria partecipa come partner organizzativo. “Per noi è un piacere e un dovere poter collaborare alla diffusione di queste visite gratuite, che rappresentano un servizio alla comunità livornese, in particolare alle categorie più fragili”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©