Rivoluzione digitale, nuovo software unico regionale per gli esami di laboratorio

Elisabetta Stenner, direttrice analisi chimico cliniche

Il nuovo software regionale rappresenta un passo fondamentale verso l’unificazione digitale del servizio sanitario regionale. Ad oggi il nuovo software di laboratorio è già stato introdotto nell’Azienda USL Toscana Centro, al Meyer di Firenze e nelle strutture della Fondazione Monasterio e nel 2025 sarà esteso progressivamente fino a coprire tutti gli ambiti aziendali

Domani martedì 21 gennaio in tutto l’ambito livornese (Livorno, Cecina Piombino ed Elba) non sarà possibile consegnare campioni dello screening per il colon-retto. Questo per facilitare l’avvio del nuovo applicativo unico regionale “Nuovo LIS” che, una volta a regime, permetterà una snella accessibilità ai dati di laboratorio in modo omogeneo su tutto il territorio regionale nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di tutela della privacy. Si tratta di un passo fondamentale verso l’unificazione digitale del servizio sanitario regionale. Ad oggi il nuovo software di laboratorio è già stato introdotto nell’Azienda USL Toscana Centro, al Meyer di Firenze e nelle strutture della Fondazione Monasterio, ma nel 2025 sarà esteso progressivamente fino a coprire tutti gli ambiti aziendali. Il “Nuovo LIS” andrà così a sostituire tutti gli attuali applicativi in uso nei vari ambiti territoriali che fino ad ora rendevano più complesso la scambio e la consultazione delle informazioni sanitarie tra i vari ambiti territoriali. Il nuovo software sarà il primo di una serie di applicativi (Nuovo ADT per Accettazione Trasferimento Dimissione, CUP Accettatore, Cartella Clinica Informatizzata per Terapie Intensive – C8) che verranno avviati nel 2025 ed è stato predisposto per interfacciarsi con i principali programmi unici già in uso (Cartella clinica informatizza C7, First Aid ecc) e con quelli di prossima implementazione. In questa prima fase di avvio al fine di agevolare la transizione da un software all’altro, è stato necessario rimodulare l’offerta contraendola in modo funzionale con per la prima settimana sul territorio ex ASL 6, salvaguardando comunque l’accesso ai percorsi speciali (es: Oncologico, TAO, gravidanza) che non subiranno alcuna variazione. Inoltre nella sola giornata di martedì 21 gennaio nell’ambito livornese non sarà possibile consegnare campioni dello screening per il colon-retto. L’Azienda, scusandosi anticipatamente per eventuali disagi, ricorda a tutti i cittadini di portare sempre con sé la propria tessera sanitaria con relativo codice PIN in modo da agevolare la consultazione del Fascicolo sanitario Elettronico (FSE) da parte del medico. È comunque buona norma e quindi altamente consigliato soprattutto nelle prime settimane dopo l’avvio del nuovo applicativo, portare anche i referti in cartaceo dei precedenti esami per velocizzare la verifica dei dati riportati. Ad ogni modo il consiglio in questi giorni di passaggio è di rimandare ai giorni successivi l’esecuzione di esami non urgenti per evitare possibili disagi tecnici che dovessero presentarsi nelle fasi di avvio.

