Sabato in piazza Grande test gratuiti ed anonimi per HIV ed epatite

Sabato 9 dalle 18 alle 21,30 sarà possibile effettuare test gratuiti ed anonimi per HIV ed epatite grazie alla collaborazione delle seguenti realtà: Arcigay Livorno, Agedo Livorno e Croce Rossa

Sabato 9 settembre, dalle 18 alle 21:30 in piazza Grande, l’Arcigay di Livorno aspetta tutti i cittadini per il quarto appuntamento di “Testati”: una giornata di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sulla salute e il benessere sessuale a cura delle associazioni e di volontari formati sul tema.

Durante la giornata sarà possibile effettuare test gratuiti ed anonimi per HIV ed epatite grazie alla collaborazione delle seguenti realtà: Arcigay Livorno, Agedo Livorno e Croce Rossa. Saranno presenti anche stand informativi delle associazioni con materiale di sensibilizzazione sul tema della salute e sulle tematiche LGBTQIA+!

