Sabato nuovo appuntamento con visite senologiche e ecografie mammarie gratuite

Nella foto Leonardo Barellini, direttore del reparto di Chirurgia oncologica ricostruttiva della mammella della USL nord ovest

Sabato 5 novembre nuovo appuntamento nella sede della Società Volontaria di Soccorso di via San Giovanni a Livorno con le visite senologiche ed ecografie mammarie gratuite offerte grazie alla disponibilità dei professionisti dell’Azienda USL Toscana nord ovest. “Nel periodo tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno – spiega Leonardo Barellini, direttore del reparto di Chirurgia oncologica ricostruttiva della mammella della USL nord ovest – con la direttrice della Radiologia Senologica di Livorno, Michela Panconi e il collega Matteo Bardelli abbiamo risposto con piacere all’invito giunto dalla Associazione Livorno Donna che, assieme alla Società volontaria di soccorso (Svs) ha messo in piedi questo importante momento di prevenzione. Da parte nostra c’è al piena volontà di supportare tutte quelle iniziative che possano sensibilizzare ai temi dei controlli e della prevenzione. In campo medico-chirurgico sono molti i progressi compiuti in questo settore, ma una diagnosi precoce può ancora fare la differenza sugli esiti della malattia. Proprio per questo abbiamo deciso di indirizzare l’iniziativa alle donne nella fascia compresa tra i 40 e i 45 anni ovvero a coloro che sono ancora fuori dal percorso screening, ma si avvicinano a quell’età in cui è consigliabile cominciare a controllarsi”. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione Livorno Donna all’email [email protected]

