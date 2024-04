Sabato una giornata di prevenzione sanitaria gratuita in piazza Cavour

Nella prima immagine Francesco Farneti della Farmacia Farneti. La seconda foto invece ritrae Federico Pieragnoli direttore della Confcommercio della provincia di Livorno

Sabato 13 aprile i cittadini potranno sottoporsi ad una serie di screening sanitari gratuiti in piazza Cavour. Al mattino con orario 9,30-12,30 e il pomeriggio dalle 15 alle 18,30

Sabato 13 aprile una giornata di prevenzione sanitaria gratuita per promuovere una corretta diffusione della cultura del benessere. Organizza Farmacia Farneti, gruppo di Livorno CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Confcommercio Livorno.

In piazza Cavour con i seguenti orari:

Mattina 9,30 -12,30



Saranno effettuate gratuitamente le seguenti attività:

-consulenza podologica-posturoluga, dott. Matteo Marchetti;

– consulenza dermatologica, dott.ssa Anna Maria Lodeserto;

– controllo ecografico tiroideo, dott. Daniele Barbaro;

– valutazione massa corporea con biompedenziometria, Lab 33;

– densitometria ossea, MOC al calcagno

– esame audometrico Sonotecnica, apparecchi acustici;

– misurazione pressione e glicemia

Pomeriggio 15-18,30

-Consulenza podologica Dott. Matteo Marchetti;

-esame ecografico aneurisma aorta addominale, Dott. Alessandro Latorraca;

-densitometria ossea, MOC al calcagno;

-valutazione capacità polmonare, spirometria, Lab 33;

– esame audiometrico sonotecnica, apparecchi acustici;

-misurazione pressione e Glicemia

Francesco Farneti, titolare della Farmacia Farneti dichiara: “Sono contento di proseguire nell’attività di prevenzione sanitaria sul territorio, da sempre una nostra priorità. Ringrazio tutti i professionisti che si sono messi a disposizione per la realizzazione di questa giornata, il Gruppo Cisom Livorno dell’Ordine di Malta che da sempre mi coadiuva in queste campagne sociali, e infine un grazie particolarmente sentito a Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Livorno che non ci fa mai mancare il sostegno organizzativo”.

Federico Pieragnoli: “Sono particolarmente orgoglioso di partecipare a queste campagne, la Farmacia Farneti, nostro speciale socio, è molto attiva nel sociale e nella prevenzione. Così indica un modello di azienda particolarmente sensibile ai temi sociali e un imprenditore, Francesco Farneti, che ha come stella polare il ritorno verso la città di tutto il valore che la città gli riserva. E’ una straordinaria cosa, non comune”.

