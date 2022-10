SAM, tutto esaurito per l’incontro dedicato ai nonni

Nella foto un momento dell'incontro dedicato ai nonni al consultorio Livorno Est in via Impastato nell'ambito della Settimana mondiale dell’allattamento (SAM 2022)

Le ostetriche Lazzara, Chichizzola e Gori, insieme alla responsabile ostetriche Chellini e alla dottoressa Maranto hanno accolto il massimo numero permesso dalle regole Covid: "Le nonne in particolare hanno apprezzato moltissimo il coinvolgimento". Domenica 9 la camminata

I nonni come sostenitori della famiglia, della coppia, dell’evento nascita e dell’allattamento. I nonni come importante anello della catena che si stringe intorno alla famiglia. Su queste basi si è svolto mercoledì 5 ottobre, alle 16, nell’ambito della Settimana mondiale dell’allattamento (SAM 2022), l’incontro dedicato ai nonni. Le ostetriche Vincenza Lazzara, Fulvia Chichizzola e Maila Gori, insieme alla responsabile ostetriche dell’ospedale di Livorno Marzia Chellini e alla dottoressa Rosa Maranto hanno condotto il pomeriggio accogliendo al consultorio Livorno Est, nella stanza riservata all’iniziativa, il massimo numero di nonni permesso dalle regole Covid. Tutto esaurito. “Le nonne – spiega Chellini, responsabile ostetriche dell’ospedale di Livorno – hanno condiviso la loro esperienza di allattamento, hanno fatto domande, noi dal canto nostro abbiamo sfatato anche qualche “falso miti”. Le nonne in particolare hanno apprezzato moltissimo il coinvolgimento e il fatto di aver appreso un modo differente, rispetto agli anni Ottanta, di allattamento”.

