Screening e esami gratuiti al centro civico di Shangai

Il dottor Francesco Farneti

Iniziativa di Farmacia Farneti e Fondazione Caritas in programma sabato 11 marzo al centro civico di via Fratelli Bandiera. Il dottor Farneti, ideatore e coordinatore dell’iniziativa, ribadisce il legame anche d’affetto che da sempre lega la Farmacia Farneti ai quartieri nord della città. Prenotazioni al 3316889241

La Farmacia Farneti, nel quadro più ampio del progetto che la Fondazione Caritas sta attuando per la valorizzazione dell’offerta di servizi ai quartieri nord della città, annuncia le proprie iniziative per sabato 11 marzo al centro civico di via Fratelli Bandiera, 23 a Shangai. Su prenotazione, la mattina saranno presenti un consultorio di informazione e formazione oncologica, con il dottor Alessandro Cosimi, e uno screening podologico, dottor Matteo Marchetti. Le prenotazioni, necessarie, dovranno essere effettuate al numero 3316889241. Inoltre personale specializzato volontario del Cisom di Livorno, Ordine di Malta, provvederà alla misurazione della pressione sanguigna ed alla rilevazione del livello di glicemia nel sangue, per la prevenzione sia dell’ipertensione che del diabete. Il dottor Francesco Farneti, ideatore e coordinatore dell’iniziativa che sarà replicata con altre specializzazioni anche sabato 25, invitando i cittadini ad approfittare di questa opportunità, ribadisce il legame, anche d’affetto, che da sempre lega la Farmacia Farneti ai quartieri nord della città e mantiene l’impegno di concorrere con la Fondazione Caritas ad attivare ogni opportuna iniziativa di presenza di servizio e di valorizzazione del territorio.

