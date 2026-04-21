Screening gratuiti alla Farmacia Farneti
Il dottor Matteo Marchetti che ringraziamo per la disponibilità
Screening gratuiti su prenotazione alla Farmacia Farneti con il dottor Matteo Marchetti contattando il numero 331 688 9241: l’iniziativa, sostenuta da Confcommercio Livorno, punta su prevenzione e benessere
Confcommercio Livorno promuove l’iniziativa della Farmacia Farneti dedicata alla prevenzione e alla cura della persona, aperta a tutti i cittadini. Prenotando anticipatamente sarà possibile effettuare uno screening posturale e podologico gratuito con il dottor Matteo Marchetti, un primo momento di valutazione su problematiche spesso sottovalutate ma che incidono in modo significativo sulla qualità della vita quotidiana. L’accesso al servizio avverrà su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili, contattando il numero 331 688 9241. “Siamo sempre disponibili a sostenere queste iniziative concrete che la Farmacia Farneti dedica alla comunità” dichiara il direttore generale Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli. A questa giornata farà seguito un ulteriore appuntamento, già in fase di organizzazione insieme ad Acli e Caritas, dedicato alla terza età, con un focus su osteoporosi, salute delle ossa e uso consapevole dei farmaci, con particolare attenzione al ruolo della vitamina D.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.