Servizio civile nazionale Croce Rossa: cercansi 2 giovani tra i 18 e i 28 anni

La candidatura avverrà esclusivamente in modalità online. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line https://domandaonline.serviziocivile.it

Mediagallery

Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno cerca 2 ragazzi tra i 18 e i 28 anni da impiegare, per 12 mesi, in un progetto specifico che rientra nel Servizio civile nazionale: “La Cri per l’assistenza di tutti in Toscana”.

Inserito come criterio di riserva la condizione di difficoltà economica (Isee con una soglia inferiore o pari a 10mila euro). I candidati che rientrano in questa categoria avranno diritto all’accesso nei posti riservati presentando al momento della domanda sulla piattaforma l’attestazione specifica (autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

La candidatura avverrà esclusivamente in modalità online. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per l’accesso è necessario lo Spid con un livello di sicurezza 2.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2022. Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici inviando una mail a [email protected].