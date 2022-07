Sette parti in una notte, record a Ostetricia

Notte di passione a Ostetricia dove nella notte tra il 29 e 30 luglio ci sono stati 7 parti. Un vero e proprio record per il reparto dell’ospedale di Livorno che ha visto il personale di turno impegnato come non mai nella nascita di 6 femmine e 1 maschio. “Sono passati tanti anni dal mio ultimo ricordo di una notte del genere – commenta la responsabile ostetriche Marzia Chellini – Parliamo senz’altro di un evento eccezionale. Sono stati tutti bei parti, complimenti a tutte le mamme”. Azzurra, Celeste, Emma, Elisa, Almas, Agata, Erik sono i nomi dei nuovi nati da parte dell’equipe tutta al femminile: le ostetriche di sala parto Virginia Terreni e Barbara Salvucci, la ginecologa Olivia Ramacciotti e la pediatra Francesca Landi. Appresa la notizia, a tutto il personale e alle neo mamme il primario del reparto Sergio Abate rivolge i più sentiti complimenti.

