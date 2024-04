Stanziati 2,5 milioni per lavori “non più rinviabili” all’ospedale

Uno dei moduli prefabbricati all'interno dell'ospedale

Durante i lavori alcuni servizi saranno trasferiti all'interno di moduli prefabbricati collocati all’interno del perimetro ospedaliero. La direzione ospedaliera si scusa assicurando il massimo impegno

L’ospedale è al centro di una serie di interventi edilizi “non più rinviabili”, come si legge in un comunicato stampa, per i quali sono stati stanziati 2,5 milioni di euro, inseriti in un contesto di miglioramento dell’attuale condizione strutturale. Da qui la necessità di dislocare seppur temporaneamente alcuni servizi in sedi diverse da quelle originarie grazie anche all’installazione di moduli prefabbricati collocati all’interno del perimetro ospedaliero. Molti interventi, alcuni dei quali finanziati tramite Pnrr, si sono già conclusi senza comportare alcun disagio, ma è comunque inevitabile che la presenza di lavori in modo così diffuso in un ambiente delicato e complesso come quello ospedaliero possa influire sulla percezione di utenti e operatori. Per questo la direzione ospedaliera si scusa assicurando il massimo impegno a portare a termine in modo definitivo gli interventi nel più breve tempo possibile, riducendo al minimo le variazioni ai servizi offerti e quindi le possibili difficoltà incontrate dai cittadini.

Condividi:

Riproduzione riservata ©