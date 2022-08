Svs Info Salute: nuovo servizio negli stabilimenti balneari

Per INFO; 331-30.60.234; oppure 0586/896040.I volontari del Servizio Civile universale, in servizio alla Pubblica Assistenza saranno presenti direttamente anche “sui Bagni”, (Pancaldi, Lido, Roma e Nettuno) per offrire gratuitamente, il loro supporto ai cittadini

Svs Pubblica Assistenza è lieta di annunciare un nuovo servizio rivolto alla cittadinanza, questa volta itinerante anche sugli stabilimenti balneari della città, che hanno aderito all’iniziativa.

Da lunedì 8 agosto è partito, infatti, lo sportello Svs Info Salute:

I volontari del Servizio Civile universale, in servizio alla Pubblica Assistenza saranno presenti direttamente anche “sui Bagni”, (Pancaldi, Lido, Roma e Nettuno) per offrire gratuitamente, il loro supporto ai cittadini che abbiano necessità di accedere ai servizi offerti dal Ssn (servizio sanitario nazionale) attraverso le piattaforme online già ampiamente in uso. Sarà inoltre possibile utilizzare lo sportello info salute per accedere ai servizi offerti attraverso i portali web della pubblica amministrazione.

Un vero e proprio supporto a domicilio, che va incontro alla cittadinanza che potrebbe incontrare difficoltà nell’accedere in autonomia all’utilizzo dei software informatici dedicati ai servizi sociosanitari.

Il Covid 19 ci ha mostrato quanto l’informatizzazione dei cittadini fosse essenziale per proseguire la quotidianità della vita, garantendo sicurezza e rapida fruizione dei servizi. Fin da subito si è reso evidente una richiesta di aiuto da parte di quelle fasce di popolazione più anziane o non informatizzate verso un mare di nuovi servizi nati ad Hoc per snellire le code e facilitare le prenotazioni da parte degli utenti.

Svs attraverso il proprio Ufficio Sociale, fin dalla prima ora, ha attivato una rete di aiuto, direttamente nei quartieri o telefonicamente, per aiutare la cittadinanza nei servizi on-line capendo le difficoltà di molti cittadini e con risorse proprie intende con questo nuovo servizio proseguire in questa attività.

Lo Sportello “Info Salute” nasce come progetto di servizio civile universale presentato da Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) realizzato nel concreto attraverso le Associazioni come la SVS, con lo scopo di supportare e istruire la popolazione locale all’utilizzo dei nuovi strumenti per la fruizione e consultazione dei servizi quali la carta nazionale dei servizi Cns, la Cie e Spid rendendoli autonomi nel consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico e mettendoli in condizione di poter accedere on line ai servizi, evitando così di dover tornare più volte negli stessi presidi ed avere lunghe attese per ricevere i referti e risultati.

Da qui l’idea di Svs di svolgere questa attività direttamente sul territorio, nei vari quartieri, pensando a luoghi pubblici maggiormente frequentati dai cittadini come per il periodo estivo gli stabilimenti balneari della nostra città.

I ragazzi del Servizio Civile informeranno inoltre la popolazione all’uso del portale Open Toscana , progetto regionale, dove con un pc e un comune lettore di Smart Card si possono prenotare on-line le visite mediche, consultare le prescrizioni e stampare le ricette, consultare il libretto vaccinale, richiedere esenzione Ticket, scegliere il medico di base o il pediatra di libera scelta.

Il progetto “Svs Info Salute” adempie ancora una volta, al ruolo e alla mission della Pubblica Assistenza.

L’impegno che si concretizza stando al fianco dei cittadini e dei loro bisogni, questa volta creando un servizio itinerante nei vari quartieri della città, da nord a sud, cercando di andare incontro a tutti coloro che possano aver bisogno di un valido supporto per accedere ai servizi al cittadino in ambito sociosanitario. Svs ringrazia gli stabilimenti balneari che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Per INFO; 331-30.60.234; oppure 0586/896040

Questi i giorni e gli orari di apertura dello Sportello Svs Info salute:

Bagni Nettuno ogni lunedì ore 9.00-12.00,

Bagni Roma ogni martedì ore 9.00-12.00

Bagni Pancaldi ogni mercoledì ore 9.00-12.00

Bagni Lido ogni giovedì ore 9.00-12.00.

Lo sportello sarà inoltre disponibile anche presso la sede Centrale della SVS Pubblica Assistenza in Via San Giovanni 30 (presso l’ufficio relazioni con il pubblico) ogni martedì dalle ore 13.30 alle ore 18. Dal 5 settembre anche al Centro civico nel quartiere Shangai (Via Fratelli Bandiera, 23) ogni venerdì dalle ore 9 alle 11.

Condividi: