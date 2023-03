Tamponi Covid 19, il servizio diventa walk through

La struttura temporanea di via Gioberti sarà smantellata. Il servizio si sposta al centro socio sanitario Livorno Est di via Impastato: si deve scendere dall’auto per effettuare il tampone

La Zona Livornese ricorda che da alcune settimane l’attività di screening tramite tamponi Covid19 si è trasferita dalla sede di via Gioberti dove era effettuata in modalità drive through al centro socio sanitario Livorno Est (Lato B) di via Impastato nel quartiere di Salviano seguendo il modello walk through: le persone devono quindi scendere dall’auto per effettuare il tampone in uno spazio appositamente dedicato. La struttura temporanea di via Gioberti sarà smantellata nei prossimi giorni. In considerazione della progressiva riduzione dei volumi di attività il servizio sarà accessibile con le consuete modalità di prenotazione tramite il portale regionale (https://prenotatampone.sanita.toscana.it/) inserendo codice fiscale, un numero di cellulare e il numero di ricetta elettronica rilasciata dal medico.

Condividi: