Tavola rotonda e serata dedicata ai medici vaccinatori volontari

Il 12 aprile nei locali dello Yacht Club di Livorno, alla presenza di Fernando Damiani, Governatore del Distretto 2071 del Rotary, si svolgerà un evento dedicato ai medici volontari che hanno operato dal marzo 2021 al Pala Modì

Alle 19 è prevista una Tavola Rotonda, alla quale partecipano la dottoressa Cinzia Porrà – direttore Zona Distretto Livornese Azienda Usl Toscana Nord Ovest e il dottor Angelo Uva – Coordinatore del gruppo medici vaccinatori volontari.

Al termine dell’incontro verrà consegnata una targa-ricordo rotariana ai medici vaccinatori volontari ed ai Responsabili della ASL.

Il Rotary a livello distrettuale ha voluto questo evento per portare il ringraziamento di tutti i rotariani per aver tradotto in pratica il motto rotariano “servire al di sopra degli interessi personali”.