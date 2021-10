Terza dose, dal 4 ottobre per ospiti personale delle Rsa e over 80. Poi gli operatori sanitari

Da lunedì 4 ottobre la Toscana scende in campo. Da lunedì 18 potranno richiedere la terza dose tutti gli altri operatori sanitari. Il cronoprogramma

Vaccino anti Covid. Da lunedì 4 ottobre, la Toscana scende in campo, per somministrare la terza dose anche agli ospiti e al personale delle Rsa e a tutti gli ultraottantenni, che abbiano fatto la seconda da almeno sei mesi. “Abbiamo definito il cronoprogramma e procediamo spediti con la somministrazione della terza dose, avviata nei giorni scorsi per le persone particolarmente fragili. Da lunedì, infatti, coinvolgeremo le altre categorie di soggetti, indicate dalla circolare ministeriale – commenta il presidente della Regione Toscana (foto tratta dal suo profilo Fb) -. Abbiamo condiviso la programmazione con i medici di medicina generale, con i quali sussiste una stretta e positiva collaborazione. La Toscana ha lavorato bene – prosegue -. L’intero sistema sanitario regionale ha dato il massimo, come del resto tutti gli attori della campagna di vaccinazione, tanto da avere permesso alla nostra Regione di centrare l’obiettivo dell’80% della copertura vaccinale della popolazione entro la data del 30 settembre, andando oltre la media nazionale . Il risultato raggiunto è importante – conclude – ma abbiamo ancora tante sfide da affrontare, che sapremo vincere senz’altro tutti insieme”. Il cronoprogramma della vaccinazione con terza dose è articolato come riportato di seguito.

Ospiti e personale delle Rsa

Gli ospiti saranno vaccinati in Rsa mentre il personale sarà vaccinato sia in Rsa o presso i centri vaccinali dopo aver effettuato la prenotazione sul portale online regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it nell’apposita formella dedicata, cliccabile dalle ore 12 di giovedì 7 ottobre. A essere interessati sono in tutto 26 mila persone tra anziani (12mila) e personale a loro contatto tra cui infermieri e operatori socio-sanitari (14mila).

Over80

Sempre lunedì 4 ottobre partirà la somministrazione della terza dose anche per gli over 80, una platea di circa 300mila persone per le quali sono state predisposte quattro modalità multicanale di vaccinazione:

la prima è dal proprio medico di medicina generale: in questo caso si può contattare direttamente il proprio medico oppure effettuare la richiesta sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it, cliccando sulla nuova formella “Mi vaccino dal mio medico”;

la seconda è in farmacia;

la terza è negli hub e centri vaccinali: gli over 80 si potranno prenotare sul portale online regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it (dalle ore 12 del 4 ottobre) nello spazio loro dedicato oppure andando direttamente al centro vaccinale con il libero accesso senza prenotazione;

il quarto canale, infine, riguarda i casi di impossibilità a uscire dalla propria abitazione per i quali è prevista la vaccinazione a domicilio, grazie alla stretta collaborazione, già sperimentata per le prime due dosi, tra le zone distretto territoriali delle Asl e i medici di medicina generale.

Operatori sanitari, socio sanitari o assistenziali

A seguire, partirà la vaccinazione con terza dose anche per tutti gli altri operatori sanitari, socio-sanitari o assistenziali. In una prima fase (da lunedì 11 ottobre) sarà riservata agli operatori over60 e in condizione di rischio; successivamente (da lunedì 18) potranno richiedere la terza dose anche tutti gli altri operatori. La modalità di prenotazione, in entrambi i casi, sarà attraverso il portale online regionale e la somministrazione avverrà negli hub e negli ospedali.