Tre primari dell’ospedale premiati con l’Oscar Livornese

I riconoscimenti sono stati assegnati a Porziella, Arpesani e Genovesi Ebert nel corso dell’iniziativa ideata e condotta da Giulia Eroico giunta quest’anno alla sua 35ª edizione. Presente alla cerimonia il direttore Mencaroni

L’Usl Toscana nord ovest, si legge in un comunicato stampa, esprime il proprio apprezzamento e le più vive congratulazioni per il prestigioso riconoscimento degli “Oscar Livornesi” conferito a tre professionisti dell’ospedale di Livorno: Roberto Arpesani, direttore della Radiologia interventistica, Alberto Genovesi Ebert, responsabile dell’Unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC) e Venanzio Porziella, direttore della Chirurgia toracica. Il premio valorizza la professionalità e l’impegno dei medici, che hanno contribuito allo sviluppo del presidio e alla qualificazione delle competenze e dei servizi offerti alla cittadinanza. Spartaco Mencaroni, direttore dell’ospedale di Livorno, presente alla cerimonia, ha rivolto i propri complimenti ai tre medici e agli organizzatori dell’iniziativa, ideata e condotta da Giulia Eroico e giunta quest’anno alla sua 35ª edizione: “Questi riconoscimenti valorizzano il contributo che i professionisti premiati hanno dato allo sviluppo dell’ospedale di Livorno, favorendo l’introduzione di innovazioni tecnologiche e organizzative che hanno consentito di raggiungere livelli di specializzazione sempre più elevati, come dimostra anche lo sviluppo della chirurgia robotica. Un percorso che ci permette di essere sempre più vicini ai principali centri sanitari nazionali, senza perdere di vista la dimensione umana delle cure e il nostro rapporto con la città e con le persone che ogni giorno si affidano ai nostri servizi”. L’azienda rivolge inoltre i più sentiti complimenti a tutti gli altri premiati e, in particolare, all’Associazione Livornese “Amici del Cuore”, che da anni collabora con l’ospedale e con il territorio, contribuendo alla promozione della salute e alla vicinanza alle persone.

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