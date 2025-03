Tripla donazione all’ambulatorio pediatrico del Consultorio di via Impastato

Donati dalla associazione Insieme per la vita fondata dal professor Vizzoni un ecografo palmare, una tavola ottometrica e un oftalmoscopio

Donati dalla associazione Insieme per la vita, fondata dal professor Vizzoni, all’ambulatorio pediatrico del Consultorio di Salviano in via Impastato un ecografo palmare, una tavola ottometrica e un oftalmoscopio. “Strumenti – ha spiegato la direttrice Cinzia Porrà – che vanno a completare la strumentazione dell’ambulatorio”. “Ringrazio l’associazione a nomi di tutta l’azienda sanitaria – ha proseguito la responsabile delle ostetriche dei consultori, Isabella Iori – che risponde sempre presente alle nostre richieste”. “Le tre apparecchiature – ha aggiunto la direttrice dell’Area Consultoriale Rosa Maranto – serviranno ai pediatri di comunità per visitare i bambini cosiddetti vulnerabili cioè quella fascia di piccoli pazienti che provvisoriamente non possono essere assegnati al pediatra di famiglia”. La responsabile ostetriche Area territoriale Livorno Marzia Chellini ha posto l’accento sulla caratteristica dell’ecografo, ovvero quella di essere essere palmare. “E’ preziosissimo poiché si rivela di una comodità estrema potendolo trasportare comodamente sul posto come è stato in occasione degli sbarchi”. “Contribuire all’arricchimento dell’offerta sanitaria – ha concluso la presidentessa di Insieme per la vita Paola Pomponi – è nel nostro piccolo una grande soddisfazione”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©