Triplo ringraziamento per Neuroradiologia Interventistica, Rianimazione e Neurochirurgia

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai professionisti dell’Ospedale di Livorno che, con competenza, dedizione e umanità, hanno reso possibile un percorso di cura complesso e delicato a seguito di una grave emorragia cerebrale che mi ha colpito. In particolare, desidero ringraziare: il Servizio di Neuroradiologia Interventistica, diretto dal dott. Arpesani; il Reparto di Rianimazione, diretto dal dott. Ferro; il Reparto di Neurochirurgia, diretto dal dott. Santonocito. Grazie all’intervento e alle cure di questi tre servizi – in ordine di intervento ma non certo di importanza – una situazione estremamente grave è potuta evolvere positivamente. Dopo quasi un anno, mi trovo oggi a svolgere un follow-up che, pur essendo ancora lungo, mi dà fiducia e serenità: so di essere in ottime mani. Un ringraziamento particolare va non solo ai direttori, ma anche a tutto il personale medico, infermieristico e agli operatori socio-sanitari dei tre reparti. Tutti hanno dimostrato straordinarie doti di umanità, empatia e premura, un approccio alla cura che va ben oltre la competenza tecnica e che rappresenta un autentico motivo di orgoglio per i cittadini livornesi – e non solo. Grazie di cuore per il vostro impegno, la vostra professionalità e la vostra umanità. Continuate così.

Dimitri F.

