Trovato un fungo raro dal Gruppo Micologico Livornese

Il segretario del Gruppo: "Arriva al massimo ad un centimetro e molte volte non viene neanche visto da un neofita e neppure viene considerato per ragioni culinarie. Ad ogni modo specifichiamo che non è commestibile"

La scoperta è del Gruppo Micologico Livornese con sede al Museo di Storia Naturale, che quest’anno festeggerà il 50° anniversario della sua fondazione. “Si tratta del fungo Genere Resupinatus (in fase di microscopia per la specie) – spiega il segretario del GML Fabrizio Puccini – e lo abbiamo trovato sabato 26 ottobre nella zona di San Piero a Grado. E’ un fungo raro. Arriva al massimo ad un centimetro e molte volte non viene neanche visto da un neofita e neppure viene considerato per ragioni culinarie. Ad ogni modo specifichiamo che non è commestibile”. Il 2 e 3 novembre si terrà al Museo la 46esima Mostra Micologica e da martedì 5 novembre inizierà il corso propedeutico di micologia.

