Un altro record, 7 parti in 15 ore a Ostetricia

Dalle ore 21 del 19 dicembre alle ore 12.54 del 20 dicembre 3 femmine e 4 maschi. Congratulazioni alle neo mamme, alle ostetriche e a tutto lo staff Materno Infantile

Dopo i 9 parti in 22 ore di gennaio, a dicembre il reparto di Ostetricia fa notizia per i 7 parti in 15 ore. Uno ogni due ore circa. Dalle ore 21 del 19 dicembre alle ore 13 circa del 20 dicembre tre femmine e quattro maschi. Congratulazioni alle neo mamme, alle ostetriche e a tutto lo staff Materno Infantile.

